Petrobras mais que dobra preços do gás natural em apenas um ano

Muito se fala nos preços do gás de cozinha, da gasolina e do diesel, mas o gás natural tem sido um tremendo vilão. A Petrobras reajustou em 19% os preços do gás natural, na última sexta-feira. Mas desde o reajuste trimestral de abril do ano passado, ou seja, em um ano, a empresa já elevou em 108% os preços do combustível para as distribuidoras, mais que dobrando o preço do combustível. O gás natural é usada nas residências e comércio das grandes cidades, mas também é matéria-prima para a indústria. Alguns automóveis também são movidos a gás natural.

A conta do reajustes foi feita pela Abrace (Associação dos Grandes Consumidores de Energia) com base nos reajustes confirmados pela Petrobras à coluna, mas a empresa não quis repassar um percentual acumulado. A empresa também não divulga os reajustes trimestrais e só dá a informação quando é questionada pela imprensa. Segundo os dados repassados pela estatal, em abril do ano passado, o reajuste foi de 39%, outros 7% em agosto, 4% em novembro, 13% em fevereiro e agora mais 19%.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.