Petrobras já perdeu valor suficiente para pagar aumento do Bolsa Família

A Petrobras já acumula uma perda de 116,6 bilhões de reais em valor de mercado desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da República, no último dia 31 de outubro. O cálculo foi feito pelo TradeMap. A quantia seria suficiente para pagar integralmente o aumento de 200 reais nas parcelas do Bolsa Família prometido por Lula mais o adicional de 150 reais por cada criança até seis anos de idade, que custariam em torno de 70 bilhões de reais. “Lula, ao vencer, trouxe aos investidores preocupações sobre sua influência na empresa, seja em investimentos, política de preços, de distribuição de dividendos e eventuais trocas de pessoas do comando da empresa. A queda da Petrobras gera perda de valor para os acionistas, inclusive o governo”, avalia Pedro Galdi, analista da Mirae Asset. A União detém cerca de 40% do capital da estatal.

A expectativa é que a Petrobras pague cerca de 62 bilhões de reais em dividendos à União somente no acumulado de 2022. Em outras palavras, uma revisão na política de dividendos pode, além de causar uma imensa perda de valor de mercado da petroleira pelo estresse que provoca no mercado, diminuir substancialmente a quantia que o próprio governo federal recebe da Petrobras para utilizar a bel-prazer, inclusive no fortalecimento de programas sociais.

