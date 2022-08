Petrobras espera novas investidas da CVM contra indicações de Bolsonaro

Apesar de a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ter negado o pedido de acionistas minoritários para suspender a assembleia que elevou membros do governo federal a conselheiros da Petrobras, a nomeação de Jonathas Assunção de Castro, secretário executivo da Casa Civil; e Ricardo Soriano de Alencar, procurador-geral da Fazenda, ainda será marcada por imbróglios. A leitura dentro do conselho da estatal é de que existe uma “predisposição” da CVM em abrir processos que apurem a nomeação dos executivos, já que a autarquia já se posicionou dizendo que manutenção dos nomes “causa estranheza”. A Federação Única dos Petroleiros afirmou que vai ingressar ação na Justiça Federal, nesta segunda-feira, 22, para anular a assembleia. A federação afirmou ainda que entrará com nova representação na CVM contestando as indicações.

