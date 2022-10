Petrobras em xeque e feroz apetite de estrangeiros roubam a cena na bolsa

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 05 de outubro.

O apetite dos investidores externos no mercado brasileiro parece ter aumentado depois dos resultados da eleição. A B3 revelou que os estrangeiros injetaram pouco mais de R$ 2 bilhões na bolsa brasileira no dia seguinte ao primeiro turno. Uma das maiores portas de entrada desses investidores é a Petrobras, e a estatal está entre a cruz e a espada depois da Opep anunciar o maior corte na produção global de petróleo desde o início da pandemia, o que pode provocar um aumento no preço da gasolina. O dilema da Petrobras e a suposta pressão do governo para a estatal não subir os preços são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 5.

