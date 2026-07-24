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Petrobras eleva em 44% o preço para a PPSA levar gás do pré-sal ao mercado

Após quatro anos de negociações, estatal vê custo de infraestrutura saltar de US$ 5 para US$ 7,20 por milhão de BTU na proposta mais recente da petroleira

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 13h00
Sede da Petrobras, no Rio de Janeiro
Sede da Petrobras, no Rio de Janeiro (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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Petrobras eleva em 44% o preço para a PPSA levar gás do pré-sal ao mercado Priorizar nos meus resultados Google

A PPSA, estatal que administra a parcela do pré-sal da União, tenta há quatro anos contratar a infraestrutura da Petrobras para levar seu gás ao mercado. Na proposta mais recente, porém, o preço estimado pelo serviço subiu 44%, de 5 para 7,20 dólares por milhão de BTU, unidade usada para negociar gás natural.

Pelas contas do Ministério de Minas e Energia, a proposta garantiria à Petrobras uma receita líquida de 173 milhões de reais por ano e ainda deixaria com a União o risco de não vender todo o gás. O ministro Alexandre Silveira avaliou que o arranjo favorecia demais a estatal, endureceu a negociação e acionou a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, para arbitrar a disputa.

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