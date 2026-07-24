Petrobras eleva em 44% o preço para a PPSA levar gás do pré-sal ao mercado

A PPSA, estatal que administra a parcela do pré-sal da União, tenta há quatro anos contratar a infraestrutura da Petrobras para levar seu gás ao mercado. Na proposta mais recente, porém, o preço estimado pelo serviço subiu 44%, de 5 para 7,20 dólares por milhão de BTU, unidade usada para negociar gás natural.

Pelas contas do Ministério de Minas e Energia, a proposta garantiria à Petrobras uma receita líquida de 173 milhões de reais por ano e ainda deixaria com a União o risco de não vender todo o gás. O ministro Alexandre Silveira avaliou que o arranjo favorecia demais a estatal, endureceu a negociação e acionou a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, para arbitrar a disputa.