Petrobras e novo imposto para bancos fazem bolsa cair, mas dólar não sobe

O mercado abriu a semana com a notícia de que o economista Adriano Pires desistiu de ocupar o cargo de presidente da Petrobras, fato que abriu de novo a janela para novas especulações para o futuro da companhia. Embora o presidente Jair Bolsonaro ainda tente demover Pires dessa decisão, o prazo para a nova indicação é curto e, claro, precificado pelos investidores. As ações da companhia fecharam em queda de 1% diante desse ponto de interrogação, e puxaram o Ibovespa para baixo. O índice fechou em queda de 0,24%, aos 121.279 pontos, mas nem isso fez o dólar subir. A moeda americana fechou em queda de 1,27%, cotada a 4,608 reais.

Outro gigante do Ibovespa que teve um desempenho ruim nesta segunda-feira, 4, foi o setor financeiro. O governo federal estuda subir a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) cobrada dos bancos para compensar o programa de renegociação de dívidas do Simples e do MEI que foi promulgado por Bolsonaro. Mais impostos significam mais despesas, e as ações caíram. Santander e Itaú fecharam em quedas de 1,84% e 0,92%, nessa ordem. No lado das altas, destaque para os frigoríficos. O BTG Pactual divulgou um relatório em que afirma que o ciclo da carne pode voltar a beneficiar as empresas brasileiras. Minerva e Marfrig fecharam em altas de 3,05% e 2,77%, respectivamente.

