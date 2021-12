Petrobras e bancos pesam em dia de estresse global e bolsa fecha em queda

VEJA Mercado | Fechamento | 17 de dezembro.

A comunicação foi clara, o presidente do Fed foi honesto, tudo o que o mercado queria, mas em algum momento as três altas de juros que a autoridade americana prometeu para 2022 pesariam nas bolsas pelo mundo. Em cenário algum a elevação de juros é positiva para o mercado de renda variável, e a ficha parece ter caído nesta sexta-feira, 17. O Ibovespa fechou em queda de 1,04%, a 107.200 pontos. Dow Jones, Paris e Frankfurt recuaram 1,4%, 1,1% e 0,7%, respectivamente. O mercado de commodities também foi impactado, e o petróleo brent recuou 2,45%, a 73,1 dólares o barril. A Petrobras, que tem peso importante no Ibovespa, perdeu força e caiu 2,36%, contribuindo para a queda do índice. “A reação inicial ao Fed foi boa, mas o mercado internacional entrou em cenário de correção pelas altas de juros e isso respingou no Ibovespa. Foi um movimento coordenado que fez preço”, avalia Mauro Orefice, diretor de investimentos da BS2 Asset.

O setor financeiro também sentiu os efeitos do estresse global. Embora a alta de juros pareça positiva para os grandes bancos, ela tem acontecido em um momento de desaceleração das economias e diminuição do consumo, fatores que contrabalanceiam a conta. Bradesco e Itaú fecharam em quedas de 2,8% e 2,4%, respectivamente. No lado das altas, destaque para BRF e Marfrig, que subiram 5,4% e 3,7% após o anúncio da intenção da BRF de aumentar seu capital por meio de um follow on. O dólar andou de lado e fechou em leve alta de 0,1%, a 5,684 reais.

Leia mais em: BRF anuncia follow on e BNDES vende JBS. Bilhões em jogo nos frigoríficos

