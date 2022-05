Petrobras e a espera do aumento dos preços da gasolina

VEJA mercado | Abertura | 13 de maio

A semana termina com o presidente Jair Bolsonaro insistindo em colocar a Petrobras na pauta. Em sua live semanal disse mais uma vez que poderia mexer na empresa, assim como fez nesta semana com o ministro de minas e energia. O que levou inclusive à discussão sobre a privatização da empresa. Os investidores não têm dado espaço para repercussões das declarações do presidente, até porque boa parte acredita que em breve haverá um novo reajuste da gasolina, com ou sem protestos. As ações subiram quase 3,5% nos últimos dias. Os investidores também estão atentos à possibilidade de haver mudança de preços dos combustíveis via um processo do Cade, mas também não acreditam que isso vá acontecer já que o processo tem seus trâmites que podem ser demorados. Enquanto isso, os preços do petróleo brent sobem na manhã desta sexta-feira, e o barril é cotado acima de 109 dólares.

Além disso, os investidores seguem atentos às falas que vem dos Estados Unidos. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse que controlar a inflação não será fácil e que não tem como fazer um pouso suave. A guerra na Ucrânia também segue gerando apreensões e desta vez a expectativa é em relação ao anúncio da Finlândia de que vai se inscrever para ingressar na Otan, o que levou a Rússia a ameaçar retaliações.

