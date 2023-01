Petrobras e a ameaça de Lupi acendem alerta no mercado

As atenções do mercado se voltam hoje para a renúncia de Caio Paes de Andrade da presidência da Petrobras. A saída antecipada abre caminho para o senador Jean Paul Prates, indicado de Lula para presidir a companhia. O nome ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras. Jean Paul Prates defende investimentos na área de refino e em fontes de energia renováveis. Assim como Lula, ele também tem questionado a política de preços da estatal e a distribuição de dividendos. As ações da Petrobras abriram as negociações na manhã de hoje em queda e enfrentam bastante volatilidade ao longo do dia.

Por aqui, a Previdência também voltou ao radar após o novo ministro da pasta, Carlos Lupi, criticar a reforma aprovada em 2019 e afirmar que “não há déficit na previdência”. O discurso aumenta a apreensão com a questão fiscal, que já é um dos um dos principais problemas para o novo governo.

No cenário externo, o grande destaque do dia é a divulgação da ata do banco central norte-americano. Investidores esperam algumas sinalizações do banco sobre a condução da política monetária. O mercado por lá também segue atento com Apple, que perdeu 1 trilhão de dólares em valor de mercado em 1 ano.