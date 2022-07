Petrobras dispara na bolsa após Bolsonaro voltar atrás sobre dividendos

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 25 de julho.

As ações da Petrobras fecharam o dia em forte alta de 4,6% depois do governo federal voltar atrás e enviar um ofício a quatro estatais pedindo que as empresas aumentem seus lucros ainda este ano e repassem os dividendos à União de forma mais rápida. A proposta tem como objetivo gerar mais recursos para o pagamento dos gastos eleitorais aprovados recentemente da PEC das Bondades, mas vai na contramão do discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL) até então, que pedia à Petrobras para diminuir suas receitas e chegou a dizer que o lucro da companhia era um “estupro”. A forte valorização da Petrobras na bolsa e a queda do dólar às vésperas de uma reunião importante nos Estados Unidos são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 25.

