Petrobras dispara e faz bolsa fechar no azul após quatro quedas seguidas

As ações ordinárias da Petrobras fecharam em forte alta de 5% nesta quarta-feira, 11, e ajudaram o índice Ibovespa a fechar no positivo depois de quatro quedas consecutivas. A alta da bolsa foi de 1,25%, aos 104.396 pontos. Na leitura de alguns analistas, o que aconteceu hoje foi uma correção tanto nas bolsas quanto nas commodities depois das perdas dos últimos dias. “O temor de oferta reduzida de petróleo voltou a ser assunto nos mercados e hoje e fizeram o petróleo corrigir lá fora, fator que fez as empresas brasileiras recuperarem parte dos prejuízos também”, avalia Stefany Oliveira, analista-chefe da Toro Investimentos.

O brent subiu 5%, aos 107 dólares o barril, depois do departamento de energia dos EUA cortar a previsão de crescimento na produção de petróleo americana para 731 milhões de barris por dia — antes, a projeção era de 833 milhões de barris por dia. Além disso, os estoques de gasolina no país caíram 3,5 milhões de barris em uma semana, para o menor patamar no ano. Menos gasolina significa que será preciso mais petróleo, e os preços tendem a subir.

As siderúrgicas e mineradores também subiram hoje depois do minério de ferro se valorizar 4,92% em Qingdao, a 133 dólares a tonelada. Vale e Gerdau fecharam em altas de 4,17% e 3,90%, nessa ordem. Na visão dos analistas, não houve uma grande mudança no atual cenário de commodities, mas sim um respiro no estresse dos últimos dias. O dólar fechou em leve alta de 0,41%, cotado a 5,144 reais. Dentre as maiores baixas do Ibovespa, o setor de saúde, que afundou depois dos resultados da Qualicorp.

