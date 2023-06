Gasolina deve levar Brasil à deflação após nove meses

A Petrobras anunciou uma redução de 4,6% nos preços da gasolina para as distribuidoras, um corte que equivale a 13 centavos no litro do combustível. O movimento foi classificado por alguns analistas como “inesperado” e as ações da companhia passaram a cair e fecharam a última quinta-feira, 15, em queda de 2%. Contudo, o corte nos preços deve garantir uma deflação no Brasil depois de nove meses. A afirmação é da XP Investimentos. Os economistas da corretora atualizaram suas contas e estimam que o IPCA deve apresentar queda de 0,14% no mês de junho. A última vez que o país registrou deflação foi em setembro, há nove meses. De qualquer forma, o movimento da Petrobras e algumas falas do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, definitivamente não pegaram bem no mercado.

Siga o Radar Econômico no Twitter