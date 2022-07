Petrobras deve enfrentar prova de fogo durante as eleições presidenciais

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 22 de julho.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta sexta-feira, 22, em um posto de combustíveis em Brasília, que se o petróleo brent cair “mais um pouquinho”, a Petrobras “certamente” vai rever para baixo o preço dos combustíveis. A fala vai ao encontro do entendimento do mercado financeiro de que a proximidade das eleições deve mudar o olhar sobre as ações da estatal, e que as condições macroeconômicas e as políticas de energia do próximo governo podem passar a ser mais importantes do que os fundamentos da empresa. A quantia que os acionistas da Petrobras esperam receber em dividendos e o dia morno nos mercados são os assuntos da edição de hoje do VEJA Mercado.

