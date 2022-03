Petrobras dá pancada para cima e gás, gasolina e diesel vão doer no bolso

A Petrobras anunciou na manhã desta quinta-feira, 10, que os preços do gás, gasolina e diesel estarão mais caros a partir de amanhã. E não é qualquer reajuste. Os preços da gasolina e do gás vão subir quase 20% e os do diesel sobem 25%. A empresa diz em seu comunicado, no entanto, que nem está repassando a volatilidade dos preços do petróleo em função da Guerra na Ucrânia. Ou seja, a pancada ainda poderá ser maior caso a volatilidade com a guerra permaneça por mais tempo.

“Apesar da disparada dos preços do petróleo e seus derivados em todo o mundo, nas últimas semanas, como decorrência da guerra entre Rússia e Ucrânia, a Petrobras decidiu não repassar a volatilidade do mercado de imediato, realizando um monitoramento diário dos preços de petróleo”, diz o comunicado.

Os preços da gasolina e diesel tiveram o último reajuste há quase 60 dias e os preços do gás não eram reajustados há 152 dias. O preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,25 para R$ 3,86 por litro. O diesel passará de R$ 3,61 para R$ 4,51 por litro. Já o GLP, ou gás de cozinha, passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por kg, equivalente a R$ 58,21 por 13kg, refletindo reajuste médio de R$ 0,62 por kg, segundo informou a companhia.

