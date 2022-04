Petrobras corta os preços do gás de cozinha

Quem diria que o general Joaquim Silva e Luna ainda reduziria os preços antes de deixar a empresa, defenestrado do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro. A Petrobras anunciou na tarde desta sexta-feira um corte nos preços do GLP, o gás de cozinha. Segundo a empresa, ela está seguindo a evolução dos preços internacionais que se estabilizaram em patamar abaixo do que a empresa cobra hoje pelo gás. Assim, o preço médio de venda para as distribuidoras passará de 4,48 reais para 4,23 por quilo, uma queda de cerca de 5,5%.

