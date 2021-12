Petrobras reduz preço da gasolina, como antecipou Bolsonaro

A Petrobras disse que o presidente Jair Bolsonaro não tem informação privilegiada, mas anunciou no fim da manhã desta terça-feira, 14, a redução do preço da gasolina, justamente como tinha antecipado o presidente. A partir de amanhã, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,19 para R$ 3,09 por litro, uma queda de cerca de 3%. A redução chega num momento em que o petróleo no mercado internacional volta a valorizar, depois de ter caído fortemente com a notícia da variante ômicron.