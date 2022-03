Petrobras: clima no Planalto é de se Bolsonaro não fizer, Lula fará

É questão de tempo para que uma medida que impeça o repasse do aumento dos preços do petróleo seja tomada em Brasília. No Planalto, o discurso que está ganhando musculatura é de “ou nós fazemos, ou eles fazem”. Ou seja, ou Bolsonaro usa a caneta para impedir que Petrobras repasse o preço do petróleo ou o PT ganha a eleição e Lula fará, fatalmente. Azar do mercado, dizem as fontes em referência à queda nas ações. Nesta segunda-feira, a Petrobras cai 4% depois que Bolsonaro disse publicamente que Petrobras não pode repassar preços.

Neste momento, o governo tem o argumento imbatível da guerra. Não dá para imaginar o caos econômico que se instalaria se de repente a Petrobras repassasse os 50% de aumento para os preços dos combustíveis. Mas o governo precisará decidir que tipo de subsídio vai implantar. Uma das correntes quer subsídio direto no bolso dos mais pobres e caminhoneiros e um fundo de equilíbrio.

