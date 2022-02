Petrobras cai e segura a bolsa de olho na PEC dos combustíveis

VEJA Mercado | Fechamento | 8 de fevereiro.

Mal o Congresso retomou os trabalhos e as discussões em torno da PEC dos Combustíveis já respingam no mercado financeiro. A proposta do senador Carlos Fávaro (PSD-MT) prevê uma verba de até 17,7 bilhões de reais fora do teto de gastos para o governo federal usar no ano de 2022 para incrementar o vale-gás e criar um auxílio-diesel para os caminhoneiros, assim como criar um subsídio para tarifas de ônibus urbanos. Gastos fora do teto e preço dos combustíveis são dois dos temas mais sensíveis para o mercado financeiro, e que mexeram com as ações da Petrobras nesta terça-feira. “Existe um impacto fiscal da PEC que pode reduzir os preços e, consequentemente, impactar o lucro da empresa no futuro. Qualquer interferência no mercado de combustíveis é vista com maus olhos pelo mercado”, avalia Gustavo Gomes, sócio e assessor de renda variável da Acqua-Vero.

A estatal chegou a cair quase 3% ao longo da sessão, mas fechou o dia em queda de 1%. Importante ressaltar que o petróleo brent, batendo recordes a cada dia, teve um dia de correção lá fora e recuou 1,7%, a 91,1 dólares o barril. As petrolíferas 3R Petroleum e PetroRio fecharam em quedas de 1,96% e 1,70%, nessa ordem. Já o Ibovespa não foi nem pra lá e nem pra cá. O índice fechou em leve alta de 0,21% aos 112.224 pontos. O dólar também ficou estável, a 5,260 reais.

No lado das altas, os resultados do Banco Pan foram considerados satisfatórios pelo mercado e alavancaram outros papéis do setor. O lucro de 190 milhões de reais no quarto trimestre de 2021 representou uma alta de 11% frente ao mesmo período de 2020. “Os números revelam que nem todas as instituições financeiras vão apresentar resultados negativos como foi o do Santander”, diz Gomes. As ações da companhia fecharam em alta de 7,87%, enquanto o Banco Inter avançou 8,34%.

