Petrobras: acionistas celebram reajuste na gasolina, mas temem intervenção

VEJA Mercado | Fechamento em vídeo | 10 de março.

A Petrobras anunciou um reajuste de 18% na gasolina e de quase 25% no diesel que vão fazer a inflação subir ainda mais. Apesar de instituições financeiras como o Goldman Sachs e o Credit Suisse terem gostado dos reajustes, ambas alertam que preços mais altos indicam um risco maior de intervenção política na companhia. As ações da Petrobras subiram 3,5% depois dos reajustes, mas o Ibovespa caiu 0,23% porque esse reajuste deve acelerar a inflação e fazer com que os juros permaneçam altos. Confira os destaques do dia no mercado financeiro em mais uma edição do VEJA Mercado em vídeo.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.