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Petlove leva braço de diagnóstico veterinário ao Rio de Janeiro

Maior centro de diagnóstico veterinário da América Latina, Provet inaugura operação na Barra da Tijuca

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 09h00 | Atualizado em 18 jun 2026, 10h41
Grupo de estudantes e pesquisadores em jalecos brancos trabalhando em um laboratório moderno, com equipamentos de análise, computadores e refrigeradores. Um homem de óculos e luvas azuis manipula um aparelho, enquanto outros observam e uma mulher opera um microscópio ao fundo. O ambiente é bem iluminado por luzes retangulares no teto
Laboratório da Provet (Divulgação/Divulgação)
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Petlove leva braço de diagnóstico veterinário ao Rio de Janeiro Priorize VEJA no Google

A Petlove está ampliando sua presença no mercado de saúde veterinária com a chegada do Provet ao Rio de Janeiro. Considerado o maior centro de diagnóstico veterinário da América Latina, o laboratório desembarca na capital fluminense com uma unidade instalada no Hospital Pet Carioca, na Barra da Tijuca, em modelo store in store — formato em que a estrutura diagnóstica passa a operar dentro de hospitais veterinários parceiros.

A movimentação reforça uma das frentes mais estratégicas da Petlove: transformar seu ecossistema, tradicionalmente associado ao comércio de produtos e serviços para pets, em uma plataforma mais ampla de saúde animal. O Provet, que integra o grupo, chega ao Rio com mais de 700 tipos de exames e suporte de especialistas em áreas como cardiologia, neurologia e oncologia veterinária.

A escolha do Rio não é casual. O estado concentra cerca de 8% da população pet do Brasil, segundo levantamento do Instituto Pet Brasil citado pela companhia, e está inserido no Sudeste, região que reúne quase metade dos animais de estimação do país. A combinação entre alta densidade urbana, avanço da humanização dos pets e maior disposição dos tutores a investir em prevenção e tratamento tornou a praça estratégica para serviços veterinários de maior complexidade.

A nova operação terá exames laboratoriais de rotina, como hemograma e perfil bioquímico, além de análises mais específicas para cães e gatos. Entre os procedimentos estão testes para doenças transmitidas por vetores, como dirofilariose, erliquiose, anaplasmose e doença de Lyme, além de exames voltados a infecções bacterianas, dermatológicas e otológicas. No caso dos felinos, ganham destaque os testes para FIV e FeLV, doenças virais relevantes na rotina clínica.

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A unidade também contará com tecnologias voltadas a diagnósticos de maior precisão. Segundo o material da companhia, todos os hemogramas serão processados com equipamento de citometria de fluxo XN-1000, enquanto as análises bioquímicas usarão bioquímica seca, metodologia que reduz interferências pré-analíticas e pode tornar os resultados mais seguros para médicos-veterinários.

Fundado em 1987, o Provet foi pioneiro no Brasil ao criar um laboratório dedicado exclusivamente à medicina veterinária, em um período em que exames complexos para animais ainda dependiam de estruturas voltadas à saúde humana. Hoje, atende mais de 15 mil clínicas, hospitais e laboratórios parceiros em mais de 300 cidades brasileiras.

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Para a Petlove, a expansão ajuda a consolidar uma tese que vem ganhando força no setor: o crescimento do mercado pet não passa apenas por ração, acessórios e e-commerce, mas também pela profissionalização da medicina veterinária e pela oferta de serviços especializados. No Rio, a companhia tenta capturar exatamente esse movimento.

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