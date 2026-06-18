Petlove leva braço de diagnóstico veterinário ao Rio de Janeiro

A Petlove está ampliando sua presença no mercado de saúde veterinária com a chegada do Provet ao Rio de Janeiro. Considerado o maior centro de diagnóstico veterinário da América Latina, o laboratório desembarca na capital fluminense com uma unidade instalada no Hospital Pet Carioca, na Barra da Tijuca, em modelo store in store — formato em que a estrutura diagnóstica passa a operar dentro de hospitais veterinários parceiros.

A movimentação reforça uma das frentes mais estratégicas da Petlove: transformar seu ecossistema, tradicionalmente associado ao comércio de produtos e serviços para pets, em uma plataforma mais ampla de saúde animal. O Provet, que integra o grupo, chega ao Rio com mais de 700 tipos de exames e suporte de especialistas em áreas como cardiologia, neurologia e oncologia veterinária.

A escolha do Rio não é casual. O estado concentra cerca de 8% da população pet do Brasil, segundo levantamento do Instituto Pet Brasil citado pela companhia, e está inserido no Sudeste, região que reúne quase metade dos animais de estimação do país. A combinação entre alta densidade urbana, avanço da humanização dos pets e maior disposição dos tutores a investir em prevenção e tratamento tornou a praça estratégica para serviços veterinários de maior complexidade.

A nova operação terá exames laboratoriais de rotina, como hemograma e perfil bioquímico, além de análises mais específicas para cães e gatos. Entre os procedimentos estão testes para doenças transmitidas por vetores, como dirofilariose, erliquiose, anaplasmose e doença de Lyme, além de exames voltados a infecções bacterianas, dermatológicas e otológicas. No caso dos felinos, ganham destaque os testes para FIV e FeLV, doenças virais relevantes na rotina clínica.

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A unidade também contará com tecnologias voltadas a diagnósticos de maior precisão. Segundo o material da companhia, todos os hemogramas serão processados com equipamento de citometria de fluxo XN-1000, enquanto as análises bioquímicas usarão bioquímica seca, metodologia que reduz interferências pré-analíticas e pode tornar os resultados mais seguros para médicos-veterinários.

Fundado em 1987, o Provet foi pioneiro no Brasil ao criar um laboratório dedicado exclusivamente à medicina veterinária, em um período em que exames complexos para animais ainda dependiam de estruturas voltadas à saúde humana. Hoje, atende mais de 15 mil clínicas, hospitais e laboratórios parceiros em mais de 300 cidades brasileiras.

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Para a Petlove, a expansão ajuda a consolidar uma tese que vem ganhando força no setor: o crescimento do mercado pet não passa apenas por ração, acessórios e e-commerce, mas também pela profissionalização da medicina veterinária e pela oferta de serviços especializados. No Rio, a companhia tenta capturar exatamente esse movimento.