Pesquisa destrincha perfil do investidor de criptomoedas no Brasil
Levantamento do Mercado Bitcoin mostra que investidores de ativos digitais aportam com mais frequência, diversificam mais e reagem menos a quedas
O investidor brasileiro de criptoativos está mais distante do estereótipo do apostador impulsivo do que costuma sugerir o senso comum. Uma pesquisa inédita do MB | Mercado Bitcoin, feita em parceria com o Opinion Box, indica que a experiência com ativos digitais está associada a um comportamento financeiro mais disciplinado, diversificado e menos reativo a perdas do que o observado na média dos investidores do país.
O levantamento, batizado de Panorama do Investidor Brasileiro: ativos digitais e o futuro dos investimentos, ouviu mais de mil investidores em todo o Brasil e ajuda a explicar uma mudança importante no mercado: para parte dos brasileiros, cripto deixou de ser apenas uma aposta de alto risco e passou a funcionar como um complemento da carteira — e, em muitos casos, como porta de entrada para uma relação mais constante com investimentos.
O primeiro dado relevante é sobre a percepção de risco. Entre os brasileiros que nunca tiveram exposição a criptoativos, 52% dizem ter medo da categoria. Já entre quem investe ou já investiu em ativos digitais, esse percentual cai para 18%. A diferença sugere que parte da resistência ao tema está menos ligada ao comportamento real do investidor e mais à falta de familiaridade com o produto.
Essa familiaridade parece se refletir na rotina financeira. Segundo o estudo, 56% do público geral declara realizar aportes frequentes em investimentos tradicionais. Entre os investidores de cripto, o percentual sobe para 68%, considerando aplicações semanais, quinzenais ou mensais. Na prática, o grupo que convive com a volatilidade dos ativos digitais mostra uma disciplina maior de acompanhamento e alocação.
A pesquisa também desmonta a ideia de que o investidor de cripto concentra toda a carteira em uma única aposta. Ao contrário: 70% dos investidores de ativos digitais afirmam priorizar diversificação, contra 32% do público geral. Esse grupo mantém, em média, 5,2 tipos de produtos financeiros no portfólio — mais que o dobro dos 2,4 produtos registrados entre investidores tradicionais.
O comportamento diante de perdas reforça essa leitura. Apenas 25% dos investidores de cripto afirmam cogitar mudar de estratégia depois de uma queda de preços, ante 31% do público geral. O dado indica uma postura menos reativa, mesmo em uma classe de ativos conhecida por oscilações intensas.
Um exemplo citado pelo MB ocorreu no primeiro trimestre de 2026. Durante uma correção no preço do bitcoin, o número de compradores na plataforma superou o de vendedores em 5,6 vezes na primeira semana de fevereiro. Em vez de uma fuga generalizada, a queda foi interpretada por parte dos investidores como uma janela de entrada.
A leitura do estudo é que os criptoativos vêm ocupando um espaço diferente no portfólio de uma fatia dos brasileiros. Menos como substitutos dos investimentos tradicionais e mais como uma camada adicional de diversificação, aprendizado e exposição a risco. O retrato que emerge da pesquisa é o de um investidor mais atento, mais frequente nos aportes e, sobretudo, menos assustado com a volatilidade.