Pequenas e médias empresas vendem R$ 1,4 mi na internet com o Carnaval

As pequenas e médias empresas (PMEs) movimentaram 1,4 milhão de reais em vendas online com produtos voltados ao Carnaval deste ano, segundo dados da plataforma Nuvemshop. Desde primeiro de janeiro até dia quatro de fevereiro, mais de 51 mil itens para a festividade foram comercializados pelas companhias via internet, um aumento de 70% em relação ao volume para o mesmo período de 2022. Entre os produtos mais vendidos estão bandanas, fantasias e acessórios. Somente as fantasias tiveram um crescimento de 339% nas vendas e um faturamento estimado em mais de 440 mil reais.

“O começo do ano era visto como um período de baixo movimento para o varejo, porém isso vem mudando a partir das estratégias utilizadas pelos empreendedores. A estética carnavalesca surge com uma gama de oportunidades”, diz Marcela Orlandi, gerente sênior de sucesso do cliente na Nuvemshop. O levantamento da plataforma, voltada à criação de lojas online, também aponta que as PMEs venderam mais de 12 mil produtos cadastrados com o termo “carnaval” em suas lojas virtuais, um volume 148% superior ao mesmo período de 2023, quando venderam cerca de 5 mil itens. Também houve um aumento nas vendas dos produtos registrados com as palavras “glitter” e “lantejoula”, de 53% e 170%, respectivamente.

