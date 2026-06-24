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Pela primeira vez, Brasil baterá R$ 2 tri em impostos no primeiro semestre

Impostômetro alcançará a marca no sábado, seis dias antes do registrado em 2025

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 11h57 | Atualizado em 24 jun 2026, 12h23
IMPOSTÔMETRO EM SÃO PAULO - A mordida no bolso do contribuinte: a riqueza deve ser tributada quando se move
IMPOSTÔMETRO EM SÃO PAULO (Kaio Lakaio/VEJA)
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Pela primeira vez, Brasil baterá R$ 2 tri em impostos no primeiro semestre Priorize VEJA no Google

O Brasil vai ultrapassar neste sábado, 27, a marca de 2 trilhões de reais em tributos pagos desde o início do ano. Será a primeira vez que o Impostômetro, painel mantido pela Associação Comercial de São Paulo, alcançará esse valor ainda no primeiro semestre.

A marca deve ser registrada às 9h09, seis dias antes do que em 2025, quando o painel chegou aos 2 trilhões de reais em 3 de julho. Em 2024, o mesmo patamar só havia sido atingido em 24 de julho. A comparação de longo prazo é ainda mais eloquente: em 2015, o país só chegou a esse valor em 9 de dezembro.

O avanço mostra a força da arrecadação no país, mas também expõe uma das principais contradições da economia brasileira. Mesmo com a carga tributária crescendo em ritmo acelerado, o desequilíbrio fiscal continua pressionado pelo lado da despesa. Segundo a plataforma Gasto Brasil, que acompanha as despesas públicas, os gastos não financeiros do setor público já se aproximam de 2,7 trilhões de reais em 2026.

Para a ACSP, a antecipação da marca reflete uma combinação de atividade econômica, inflação e aumento da base tributária. Entram nessa conta medidas como a tributação de fundos exclusivos e offshores, mudanças nas subvenções estaduais, retomada da cobrança sobre combustíveis, reoneração da folha, alta do IOF, aumento da tributação sobre juros sobre capital próprio, fim de benefícios para o setor de eventos e a incidência sobre apostas esportivas.

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“O aquecimento da atividade econômica amplia a base de arrecadação. Ao mesmo tempo, a inflação pressiona os preços de bens e serviços e, como grande parte dos impostos incide sobre os preços, a arrecadação acompanha esse movimento”, afirma Ulisses Ruiz de Gamboa, economista do Instituto de Economia Gastão Vidigal, da ACSP.

O presidente da ACSP, Alfredo Cotait Neto, afirma que o problema está no descompasso entre receitas e despesas. “A arrecadação cresce, mas o gasto público cresce em ritmo ainda maior. Esse descompasso é o nó central das dificuldades fiscais do país”, diz.

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