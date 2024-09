Pedro Albuquerque aumenta participação no TC por meio da EC Capital

A comunidade de investidores TC S.A. acaba de comunicar ao mercado que o fundo CSHG EC Capital Fundo de Investimento Multimercado ampliou sua participação no capital da empresa. O principal cotista da gestora é Pedro Albuquerque Filho, CEO e fundador do TC. Com a aquisição, o fundo, um dos maiores investidores do TC, agora detém 5,17% do capital social da empresa.