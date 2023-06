“Pedir para baixar preço é complicado”, diz Lummertz sobre passagem aérea

VEJA Mercado em vídeo | 26 de junho.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta segunda-feira. A última edição do Boletim Focus revela uma queda nas projeções de inflação e um aumento na expectativa de crescimento econômico do Brasil. Na semana, indicadores como o IPCA-15, os dados de emprego no país e a ata da última reunião do Copom devem fazer preço na bolsa de valores. O VEJA Mercado entrevista o ex-ministro do Turismo Vinicius Lummertz.

