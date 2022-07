PEC das Bondades e inflação: o fim está próximo?

Nesta quarta-feira, 13, os futuros das bolsas brasileira e americana sobem em um dia de agenda cheia — que tem tirado o sono dos investidores. A votação da PEC das Bondades deve ser concluída ainda hoje, e os Estados Unidos vão divulgar os números de inflação do mês de junho. Embora as pautas sejam controversas para o mercado, existe a leitura de que o pior já foi precificado, e, por isso, as bolsas tendem a ter um dia de respiro. Isso não significa que essa será a toada para o resto do dia —qualquer surpresa ou ponto fora da curva podem fazer as coisas azedarem de novo. O respiro também vale para as bolsas asiáticas, que subiram na madrugada, e para o petróleo, que apresenta leve alta de 2% nesta manhã, a 100 dólares o barril, depois de ter afundado quase 8% na véspera.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.