PEC da Transição e Lei das Estatais travam e bolsa entra em alerta

VEJA Mercado em vídeo | 15 de dezembro.

As votações da PEC da Transição e da mudança na Lei das Estatais estão travadas no Congresso Nacional. O julgamento da constitucionalidade do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal (STF) entrou em campo e as negociações sobre as duas votações estão travadas a apenas uma semana do recesso dos parlamentares. Os problemas e as soluções para o governo eleito caso os planos no Congresso forem por água abaixo e a cautela do gestores na bolsa de valores são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 15.

Siga o Radar Econômico no Twitter