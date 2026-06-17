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Paz entre EUA e Irã reabre disputa sobre gás de cozinha na Câmara

Possível recuo do governo em projeto emergencial de GLP desloca debate para a criação de regras que impeçam subsídio a indústrias e comércios

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 15h30 | Atualizado em 18 jun 2026, 10h41
Botijão de gás
Botijão de gás (Divulgação/Divulgação)
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Paz entre EUA e Irã reabre disputa sobre gás de cozinha na Câmara Priorize VEJA no Google

A iminente assinatura de um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, prevista para sexta-feira (19), na Suíça, começa a produzir efeitos também na pauta econômica da Câmara dos Deputados. Com a queda da tensão no Oriente Médio e a perspectiva de alívio sobre os preços internacionais do petróleo, o Palácio do Planalto passou a sinalizar a possibilidade de retirar de tramitação o Projeto de Lei Complementar 114/2026, apresentado pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS).

O texto foi concebido como uma espécie de colchão fiscal contra choques externos nos combustíveis. Na prática, autorizaria o governo a usar receitas extraordinárias do setor de petróleo para compensar reduções de tributos federais sobre combustíveis, em resposta à alta provocada pela crise geopolítica.

A eventual retirada do PLP, porém, não encerra a disputa. Ao contrário: desloca o centro do embate para o gás liquefeito de petróleo, o GLP, usado no botijão de cozinha, mas também por setores comerciais e industriais.

O ponto sensível é a subvenção criada pelo governo em abril, pela Medida Provisória 1.349/2026, para equalizar parte do custo de importação do GLP. O benefício foi fixado em até R$ 850 por tonelada. Depois, diante da volatilidade internacional, o programa foi prorrogado até 31 de julho, e o teto de gastos subiu de R$ 330 milhões para R$ 660 milhões.

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A oposição vê uma distorção no desenho atual. O argumento é que, sem uma separação clara entre o GLP residencial e o GLP usado por empresas, uma política apresentada como proteção ao consumidor de baixa renda pode acabar subsidiando também atividades industriais, comerciais e grandes consumidores.

Uma emenda do PL, assinada pelo deputado Capitão Alden (PL-BA), tenta atacar esse ponto. A proposta defende a diferenciação de preços do GLP conforme a destinação final. Pela tese, o gás vendido em botijões de até 13 quilos, voltado às famílias, deveria ter tratamento distinto do produto vendido a granel para uso produtivo.

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“A subvenção destinada ao GLP deve ser blindada e direcionada exclusivamente para as famílias que realmente precisam. Não podemos permitir brechas que desviem esse recurso para subsidiar os setores industrial e comercial”, defende o deputado.

O imbróglio tem um componente econômico relevante. A produção nacional de GLP seria suficiente para atender o consumo residencial, mas o Brasil precisa importar para cobrir a demanda total. Essa importação fica exposta à volatilidade dos derivados de petróleo. Sem diferenciação normativa, dizem defensores da mudança, a conta da política pública pode se espalhar por toda a cadeia e criar um subsídio cruzado em favor de setores que usam o gás como insumo.

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O tema divide o mercado. Distribuidoras de GLP são contrárias à diferenciação, sob o argumento de que a medida poderia reorganizar preços, contratos e logística do setor. Já a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, defendeu publicamente a volta da separação de preços como forma de reorganizar o mercado.

Com o acordo de paz no radar, o governo pode perder o argumento emergencial que justificava o PLP dos combustíveis. Mas, na Câmara, a pacificação externa tende a abrir uma nova frente de pressão interna: decidir se o subsídio ao gás de cozinha continuará amplo ou se será carimbado para proteger apenas o botijão das famílias.

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