“Paulo Guedes é um liberal num governo iliberal”, diz o candidato Moro

Com discurso de que será de fato um reformista se for eleito, o presidenciável Sergio Moro, em evento para o mercado financeiro nesta terça-feira, 22, disse que Paulo Guedes é um liberal, mas está num “governo iliberal”. Segundo Moro, o que acontece com a agenda reformista de Guedes é o mesmo que aconteceu com ele no caso da corrupção quando era ministro da Justiça: “não é isso que bate no coração de Bolsonaro”. “Não adianta o Paulo Guedes vir aqui falar de um monte de reformas que não vão sair”. Moro disse que ainda em 2019, antes da pandemia, Bolsonaro disse em reunião ministerial que reforma administrativa era coisa de segundo mandato porque, se não, atrapalharia reeleição. Neste ponto parece que o presidente da Câmara, Arthur Lira, concorda com Moro. Mais cedo, no mesmo evento, Lira disse que a reforma administrativa não foi para frente porque o governo não quis. Mas o presidenciável Moro também criticou o texto da reforma que está em discussão no Congresso e defende que ela chegue a todas as categorias, inclusive as de juiz.

Ainda no mesmo evento, o ministro Paulo Guedes disse que fez uma reforma administrativa invisível quando deixou de reajustar os salários dos servidores por conta da pandemia e também por conta de uma digitalização do governo.

