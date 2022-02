Paulo Guedes e presidente do BC têm “dinheiro esquecido” nos bancos?

Uma consulta simples ao novo recurso do Banco Central (BC) para checar valores esquecidos nos bancos mostra que o ministro da Economia, Paulo Guedes, poderá ter um trocado a mais em breve. O ministro poderá consultar o quanto tem para retirar das instituições financeiras em maio. Já o idealizador do site, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, não tem um centavo para retirar das contas. A consulta baseada no CPF dele mostra que “não há registros na base de valores a receber” para o chefe da política monetária do país. O presidente Jair Bolsonaro também não terá uma graninha extra nos próximos meses.



