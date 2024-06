Paulistanos pedalaram mais de 25 milhões de km com o Bike Itaú em 2023

Os usuários do Bike Itaú, serviço de compartilhamento de bicicletas do Itaú Unibanco, percorreram mais de 25 milhões de quilômetros na cidade de São Paulo, resultando em 2 mil toneladas de gás carbônico (CO²) cuja emissão na atmosfera foi evitada no período — considerando que a distância fosse percorrida por carros. O Bike Itaú, apelidado de Bike Sampa na capital paulista, estreitou na cidade há mais de 10 anos, em 2012. As estações onde as bicicletas são disponibilizadas ao público operam via energia solar. Segundo o Itaú, as cinco estações mais utilizadas pelos paulistanos estão localizadas no Largo da Batata, na estação Vila Olímpia da CPTM, no Metrô Moema, na Praça do Ciclista e no Metrô Eucaliptos.