Pasta que monitora Amazônia tem mais de um terço de orçamento bloqueado  

O governo Bolsonaro anunciou nesta segunda-feira, 6, um bloqueio de 2,5 bilhões de reais o equivalente a cerca de 37% de todo o orçamento previsto para a pasta de Ciência e Tecnologia. Foi de longe o ministério que mais sofreu com os bloqueios não só em termos absolutos como proporcionais. O segundo maior corte em termos absolutos foi o da Educação com bloqueio de 1,5 bilhão de reais, mas que representa cerca de 7% do orçamento total da pasta. No total, o governo bloqueou 8,7 bilhões do Orçamento de 2022. A pasta de ciência e tecnologia é responsável, por exemplo, pelas bolsas de estudo do CNPQ e também pelo órgão que monitora a Amazônia e o Cerrado, o Inpe.

