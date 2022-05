Passagens aéreas baratas da pandemia ficaram para trás

A demanda por viagens de avião cresceu o suficiente para superar os níveis pré-pandemia e junto as tarifas também subiram, sinalizando que a redução de preços por conta da pandemia podem ter acabado. As tarifas cobradas pelas companhias aéreas no mês de abril foram cerca de 8% maiores que em 2019 no Brasil, segundo pesquisa do Mastercard Economics Institute. De acordo com o levantamento, os voos de lazer cresceram 25% no mundo em comparação com 2019 e, se a tendência persistir, 1,5 bilhão de pessoas viajarão de avião neste ano a mais que em 2021. O instituto atribui a retomada ao relaxamento das medidas restritivas da pandemia, que ocorreu apesar da inflação, que chega a quase dois dígitos nos EUA e supera 12% no Brasil. Viagens a lazer de longa distância ainda não alcançaram os níveis pré-pandêmicos por sete pontos percentuais, enquanto de curta e média distância apresentam alta de cerca de 26% no mundo e de 70% na América Latina e Caribe. Outra mudança apontada pela pesquisa é de que o gasto com “experiências” (restaurantes, museus etc) em viagens superou o com “coisas” (roupas, cosméticos etc) há quase um ano, com gastos em bares e baladas 72% maiores que em 2019.



