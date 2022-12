Partido de Kassab utiliza associação empresarial para criticar PEC de Lula

Enquanto negocia a entrada na futura base governista, o PSD de Gilberto Kassab utilizou a Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB) para fazer duras críticas à Proposta de Emenda à Constituição que viabiliza o Bolsa Família de 600 reais, a PEC da Transição. Na última semana, o presidente da CACB, Alfredo Cotait, convocou coletiva de imprensa para mostrar o descontentamento com a proposta do governo de transição. Cotait é vice-presidente nacional do PSD e suplente de senador. A mobilização causou estranhamento entre parlamentares, uma vez que ocorreu no mesmo dia em que a PEC foi aprovada na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) a partir de um texto relatado pelo senador Alexandre Silveira, presidente do PSD de Minas Gerais e principal aliado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Silveira batalhou para garantir a relatoria da proposta na CCJ, em acordo que inclui sua nomeação como ministro do futuro governo na cota do partido no Senado. Já Pacheco negocia o apoio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para se reeleger no comando da Casa. A CACB tem o controle de entidades poderosas, como a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), e constitui um importante e tradicional sistema de apoio empresarial do partido de Gilberto Kassab. Nos bastidores, não tem sido poucas os comentários, por vezes jocosos, sobre a capacidade de Kassab em colocar o partido, ao mesmo tempo, como oposição e sustentação do futuro governo. Além de mostrar a fragilidade dos apoios de Lula ao centro, afirmam que Kassab mantém intacto o título de “equilibrista da Esplanada”.

