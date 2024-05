Participação do Brasil na demanda de petróleo deve dobrar, aponta estudo

A participação do Brasil na demanda global de petróleo deve mais que dobrar até 2050, indo de 4% para 10%. O dado é de estudo conduzido por professores do instituto de pós-graduação em engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ). É considerado um aumento significativo no uso de biocombustíveis no país nos próximos 25 anos, além de diesel e biomassa. A análise do COPPE-UFRJ será discutida em evento do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) nos dias 27 e 28 de maio. Será no Hotel Fairmont, no Rio de Janeiro. Intitulado ESG Energia e Negócios, o evento destacará o papel dos combustíveis fósseis nas próximas três décadas, alvo de debates entre ambientalistas e o setor de óleo e gás.