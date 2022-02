Parceria com o Nubank fez startup explodir em números de clientes

A startup Remessa Online, que dá suporte ao envio e recebimento de dinheiro do exterior, ultrapassou a marca de 400.o00 clientes em 2021. Os números fazem parte da meta da empresa de atingir 1 milhão de pessoas no país nos próximos anos. O salto em larga escala da companhia veio após firmar, em julho de 2021, um acordo com o Nubank para o envio de dinheiro para o exterior. Adquirida pela Ebanx por 1,2 bilhão de reais em dezembro de 2021, a empresa almeja ampliar seu escopo de serviços, em linha com o novo marco legal do câmbio, e quer avançar na internacionalização, com operações na Colômbia e no México.

“O nosso futuro é continuar a atender o cliente em toda sua jornada financeira internacional. Para continuar crescendo, a gente tem que trazer mais serviços para os clientes, sobretudo as pequenas e médias empresas”, diz Alexandre Liuzzi, diretor de estratégias da Remessa Online. “Vamos trazer serviços de proteção cambial e serviços de crédito relacionados a recebíveis no exterior. A nossa visão como empresa é continuar expandindo para se tornar um ecossistema de serviços financeiros internacionais. A gente fez muito bem essa parte de transferências, de envios e recebimentos. Agora, queremos nos tornar esse ecossistema para facilitar a vida internacional do cliente.”

Desde 2020, a Remessa Online oferece o serviço de transferências internacionais para empresas. Segundo Liuzzi, essa área, apesar de mais competitiva, é um dos principais focos de crescimento da companhia. “A gente vem crescendo de forma bastante relevante no mercado corporativo. Já atendemos mais de 25.000 empresas”, afirma. Com a pandemia de Covid-19, os serviços oferecidos pela Remessa Online foi utilizado, sobretudo, por brasileiros que prestam serviços para empresas estrangeiras ou fazem cursos internacionais.