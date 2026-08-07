Paranapanema adia pela segunda vez parcela de R$ 100 milhões
Empresa tenta cumprir acordo de R$ 4,2 bilhões com onze bancos, mas tinha apenas R$ 11,6 milhões em caixa no balanço mais recente.
A Paranapanema, uma das maiores fabricantes de produtos de cobre do Brasil, enfrenta dificuldades para cumprir o acordo de reestruturação de dívidas de 4,2 bilhões de reais firmado com onze bancos. A companhia adiou pela segunda vez o pagamento de uma parcela de 100 milhões de reais, agora transferida para 30 de setembro. No balanço mais recente, dispunha de 11,6 milhões de reais em caixa.