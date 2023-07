Paraná faz primeira PPP do país depois de novos decretos do saneamento

Menos de dez dias após a assinatura dos decretos que atualizaram a regulação das leis de saneamento no país, em abril de 2023, o governo do Paraná, sob a batuta de Ratinho Junior (PSD), lançou a primeira parceria público-privada do setor no Brasil dentro das novas regras. O governador desembarca em São Paulo nesta sexta-feira, 14, para o leilão da Sanepar, a companhia de saneamento do Paraná, na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Segundo o governo, a concessão vai beneficiar 16 municípios da Região Metropolitana de Curitiba e o litoral do estado. Com previsão de aportes 1,1 bilhão de reais nas obras de esgotamento sanitário, essa é a primeira de três PPPs previstas pela gestão de Ratinho Junior.

