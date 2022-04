Para onde o Ibovespa vai agora? Os analistas não têm um consenso

Depois de bater a marca dos 121 mil pontos, como não se via desde julho de 2021, o Ibovespa recuou para o atual patamar dos 115 mil pontos. Ainda que no acumulado do ano o índice negocie em alta de pouco mais de 10%, a atual tendência de baixa, ao mesmo tempo em que o investidor estrangeiro começa a sacar parte do dinheiro que injetou nos três primeiros meses do ano, faz alguns analistas entrarem em divergência em relação aos próximos meses. As casas de análise que costumam soltar projeções para o Ibovespa parecem apostar em cenários diferentes. BTG e XP são as mais otimistas e acreditam que o índice vai encerrar o ano nas faixas de 132 mil pontos e 130 mil pontos, respectivamente. Já a Genial e, principalmente, o Itaú BBA, estão mais cautelosos. A Genial trabalha com um cenário neutro em que projeta o Ibovespa a 126 mil pontos ao final do ano, enquanto o Itaú calcula que o índice não vai sair do lugar e fechar 2022 cotado a 115 mil pontos. Pelo visto, emoção não vai faltar.

