Para onde correr na crise? Para o Banco do Brasil, dizem analistas

Num momento de estresse nos mercados por causa dos rumos dos juros americano e brasileiro e também pelo preço dos combustíveis, os analistas da XP indicaram um caminho mais defensivo: o Banco do Brasil. A avaliação é que apesar do cenário macro ainda desafiador, o impacto nos lucros deve ser limitado em função do portfólio mais defensivo e protegido do BB contra eventuais aumentos na inadimplência. “Apesar de aumentos temporários na inadimplência, vemos impacto limitado nos bancos pois eles têm índices de cobertura saudáveis ​​e ainda há espaço para expandir sua margem financeira líquida, limitando a pressão no lucro líquido”, escreveram os analistas. “Nesse cenário, vemos o BB como a carteira mais defensiva e com provisões suficientes em seu balanço para amortecer o eventual impacto de taxas de inadimplência acima do esperado”, finalizaram. Há três semanas, o Santander já havia apontado que preço da ação estava próximo das mínimas históricas. Às 14h40, os papéis subiam 0,82%, enquanto o Ibovespa caía 0,48%. No ano, o Banco do Brasil acumula alta de 22,48%.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.