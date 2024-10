‘Para não irritar Miguel’: Como diretoria fraudava balanços da Americanas

Em conversas, Carlos Padilha, ex-diretor financeiro das Lojas Americanas, orienta Flávia Carneiro, então responsável pela Controladoria, a inflar o lucro líquido da varejista com base em estimativas do mercado financeiro.

A conversa aconteceu no dia 15 de outubro de 2018. “O LL ficou com 60,9 ao invés dos 61,4 do seu arquivo”, escreveu Carneiro. “Tinha dif de IR no seu cálculo. Podemos seguir assim”, prosseguiu. Padilha, então, orientou que se colocasse 61,4 “para não irritar o Miguel’.

No dia anterior, em 14 de outubro, Padilha perguntou para a colega se o balanço tinha ficado “em linha com o nosso plano”. “Miguel pediu para avaliarmos se dá para chegar [nas estimativas dos bancos]”, escreveu. “Depreciação talvez você tenha dado uma esticada excessiva. Bom rever”, completou.