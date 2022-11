“Para de mimimi”, diz Glesi Hoffmann sobre reação negativa do mercado

A deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, voltou a atacar os membros do mercado financeiro nesta quinta-feira, 17. A parlamentar afirmou que as promessas dos petistas não são surpresa para ninguém, que os investidores estão especulando e que “ninguém no mercado passa fome”. “Esse pessoal não vai mudar o que fizemos na campanha. Não vamos fazer estelionato eleitoral. Para de mimimi. Esse mercado é uma vergonha, ninguém passa fome no mercado”, disse em entrevista ao portal G1. Não é a primeira vez que Gleisi solta petardos contra o mercado financeiro. Na semana passada, a deputada pediu para os investidores compararem as gestões passadas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com a do presidente Jair Bolsonaro depois da reação negativa do mercado a um discurso de Lula em Brasília. A presidente do PT também classificou como “sangria” os dividendos de 43 bilhões de reais anunciados pela Petrobras no terceiro trimestre de 2022.

O mercado financeiro negocia bastante nervoso depois da divulgação da minuta da PEC da Transição que tira o Bolsa Família do teto de gastos por tempo indeterminado. Por volta do meio-dia, o Ibovespa apontava para uma queda de 2%, aos 108.150 pontos, enquanto o dólar comercial avançava 1,29%, cotado a 5,451 reais.

