Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Paper Excellence, empresa indonésia de papel e celulose, procura um novo banco para depositar os 9 bilhões de reais que o Itaú mantém sob custódia no imbróglio jurídico com o grupo J&F pelo controle da Eldorado, que atua no mesmo ramo. UBS, Daycoval e BMG, que cogitaram receber os valores, voltaram atrás após ver o tamanho da encrenca.