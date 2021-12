Paper Excellence pede resgate de R$ 700 milhões em processo contra J&F

A Paper Excellence pediu ao tribunal arbitral que libere 700 milhões de reais depositados em uma conta que garante a compra da Eldorado Celulose. Os indonésios ganharam o direito de assumir a empresa em arbitragem, mas a J&F Investimentos, da família Batista, tenta anular o processo na Justiça. Processo que já é considerado um dos maiores casos corporativos em tramitação na justiça brasileira. Ao todo, os indonésios depositaram 7 bilhões de reais, que era o valor acordado para a compra de metade da Eldorado. O valor que está sendo solicitado para resgate refere-se a uma diferença de dívidas já pagas e com garantias liberadas da empresa de celulose. Do lado da J&F, o que se comenta é que os indonésios estariam sem fôlego para a briga. Do lado dos indonésios, o que se comenta é que o fôlego está tão bom que do total de 1 bilhão de reais que poderiam resgatar, ainda deixaram 300 milhões de reais de lambuja.