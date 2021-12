Papai Noel abandonou a bolsa brasileira

VEJA Mercado | Fechamento | 23 de dezembro.

Não teve Papai Noel na bolsa brasileira. No último dia antes do Natal, o Ibovespa descolou do exterior e caiu 0,37%, fechando abaixo dos 105 mil pontos e acumulando uma queda de mais de 2% na semana. No ano, a queda é de quase 12%. As ações da Meliuz tiveram as maiores quedas no pregão desta quinta-feira, perdendo mais de 6% do valor.

O dólar fechou com uma queda tão leve, de 0,08%, que quase ficou no zero a zero mesmo depois de o Banco Central intervir vendendo quase 1 bilhão de dólares no mercado à vista. Agora é esperar a última semana do ano.

