Pandemia levou empresas para escritórios de alto padrão no Rio de Janeiro

O retorno gradual do trabalho nos escritórios de alto padrão tem revelado uma nova tendência no perfil das locações, pelo menos no Rio de Janeiro. O índice de vacância na cidade foi de 35,73% em janeiro, mas deve recuar nos próximos segundo a consultoria Cushman & Wakefield. Alguns especialistas dizem que a cidade passa por um período de transição. Prova disso seria o grande número de locações concluídas em janeiro no Centro — quase 9 mil metros quadrados — que devem diminuir a vacância na cidade à medida que os espaços são ocupados. “As empresas têm reduzido o número de pessoas nos escritórios e, por consequência, diminuído a área locada. Essa redução tem feito as empresas migrarem suas sedes para regiões ou prédios de maior interesse”, diz Thierry Botto, diretor de transições da Cushman & Wakefield. Em outras palavras, com menos gente trabalhando presencialmente, as companhias querem mudar para lugares menores, e melhores.

