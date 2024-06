Palmeiras é o time brasileiro com mais visualizações no YouTube até junho

Entre os times brasileiros que têm canal próprio no YouTube, o Palmeiras é o que contabiliza o maior número de visualizações em vídeos entre janeiro e junho de 2024. São mais de 62 milhões de views ao longo deste ano, segundo a plataforma SocialBlade, que monitora engajamento em redes sociais. Em segundo lugar, o Flamengo registra pouco menos de 44 milhões de reproduções de seus vídeos no site. Os outros grandes times paulistanos, além do Palmeiras, Corinthians e São Paulo, tem menos visualizações no YouTube do que o líder do ranking mesmo quando somados, com um total de 57,5 milhões de views.

O Palmeiras acumula o melhor resultado de sua história em visualizações no YouTube para os primeiros seis meses do ano. O clube deve superar a marca do ano passado, de 90,5 milhões de views. Em 2023, o Flamengo ficou em segundo lugar, com seus vídeos reproduzidos 80,6 milhões de vezes.

Veja o ranking de visualizações no YouTube entre janeiro e junho de 2024:

1º – Palmeiras: 59,7 milhões

2º – Flamengo: 41,3 milhões

3º – Corinthians: 37 milhões

4º – Atlético MG: 25,3 milhões

5º – Vasco: 20 milhões

6º – São Paulo: 19,9 milhões

7º – Bahia: 17,7 milhões

8º – Botafogo: 15,9 milhões

9º – Fluminense: 15 milhões

10º – Santos: 10,9 milhões