Programa de sócio-torcedor do Palmeiras, o Avanti alcançou nesta sexta-feira, 8, a marca de 200 mil adeptos ativos. Somente nos primeiros sete meses de 2024, o clube ganhou 62 mil sócios, o que representa um crescimento de 44% em relação ao ano passado – nenhum outro programa do segmento no futebol nacional tem tantos associados quanto o Avanti.