Pacheco quer aprovar novo arcabouço fiscal ainda em maio

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-AP), afirmou que sua intenção envolve dar vazão à votação do novo arcabouço fiscal ainda em maio. Ele relembrou a data prevista pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de votar a regra que substitui o teto de gastos até o dia 10 de maio na Casa. “Acho uma previsão muito boa da Câmara dos Deputados e pretendemos ter essa mesma celeridade”, afirmou ele, durante um coquetel realizado na embaixada brasileira em Londres, no Reino Unido, para convidados do Lide Brazil Conference, que será realizado nos dias 20 e 21 de abril.

“Entendemos a importância desse projeto para o Brasil, o senso de responsabilidade e certa urgência, e vamos entregar isso para a sociedade brasileira”, disse. “Acredito que entre vinte e trinta dias conseguiremos amadurecer suficientemente no Senado e, quem sabe, ainda no decorrer de maio, possamos fazer também a aprovação no Senado Federal”, afirmou.

