Outback vira restaurante estádio na CazéTV e vende 125% acima do previsto

O Outback descobriu que, no futebol, o jogo também se ganha na cozinha. A rede montou uma operação de 100 metros quadrados dentro da Casa CazéTV, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, durante o maior campeonato de futebol do planeta, e transformou uma ativação de marca em restaurante de alta performance.

O resultado passou longe do placar magro. A operação vendeu 125% acima da expectativa inicial, o equivalente a 224% da meta estabelecida. Em receita bruta, o desempenho chegou a 150% do previsto. Na prática, a marca levou para fora de suas lojas tradicionais uma estrutura com cozinha industrial, preparo no local e 30 colaboradores dedicados à operação.

O cardápio foi calibrado para o público de transmissão esportiva: hambúrguer, ribs, chicken fingers, chips e combos exclusivos. Segundo a empresa, milhares de combos foram vendidos ao longo da ativação.

A leitura interna é que a parceria com a CazéTV funcionou como uma vitrine para testar um formato cada vez mais cobiçado por redes de alimentação: sair do ponto fixo e ocupar eventos com operação robusta, sem abrir mão da experiência de marca.

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“Com essa operação, o Outback mostrou que consegue extrapolar os limites do nosso restaurante e ainda entregar uma operação de altíssimo nível. Nos preparamos para garantir que o nosso padrão de qualidade estivesse presente em cada combo vendido. Quando conseguimos aliar inovação, ativação de marca e uma execução impecável, o consumidor responde com paixão e engajamento”, afirma Claudia Vilhena, vice-presidente de Marketing, Vendas e Growth da Bold Hospitality Company.

Além de São Paulo, a parceria teve ativações no Rio de Janeiro, com foco em experimentação e conexão emocional — incluindo a distribuição do tradicional pão australiano da rede.